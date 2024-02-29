رأس الحكمة البداية.. روشتة تعزيز نمو الاقتصاد المصري .. فيديو

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إنه تم الإعداد جيدا لمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، من خلال بنية تحتية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم التسويق جيدا لهذا المشروع الضخم.



وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلامي شادي الزيات، عبر برنامج صناع القرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل في هذه المنطقة بدأ فيها منذ 2019، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن السياسي والتشريعي بالإضافة إلى البنية التحتية الكبيرة المختلفة ساهمت في خروج المشروع للنور.



وأشار الدكتور أحمد سعيد، إلى أن الدولة تسير وفقا لنهج اقتصادي محكم، موضحا أن الدولة خلقت مناخا كبيرا من الاستقرار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو ما حدث في مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة.



كما أكد الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أن عدة عوامل وقفت حائلا في طريق الاقتصاد المصري، منها فيروس كورونا، وصراعات المنطقة منها الحرب الروسية الأوكرانية، وحاليا حرب غزة، إلا أن الدولة ماضية في مشروعها الاقتصادي وهو ما حدث في مشروع رأس الحكمة.

