نتيجة الجفاف وسوء التغذية.. استشهاد 4 أطفال في مستشفى كمال عدوان

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة استشهاد 4 أطفال آخرين نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وذكر القدرة في تصريحات له؛ أن حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 10 شمال غزة.

ويواصِل العدو "الإسرائيلي" منذ 146 يومًا ممارسة سلوكه الإجرامي في غزة، حيث بلغ عدد الشهداء والمفقودين 37,139 حتى اليوم الخميس، فيما ارتكب 2,627 مجزرة بحق أهالي القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "17 ألف طفل يعيشون في القطاع من دون والدَين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30.035 شهيدًا، بالإضافة إلى 70.457 مصابًا.

وذكرت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 81 شهيدًا و132 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.