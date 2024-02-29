البورصة السلعية - مصر تعلن اعتماد تشكيل لجنة إدراج السلع والعمليات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية إنه في إطار التطوير المستمر للقواعد الحاكمة بالبورصة السلعية - مصر، فقد تم اعتماد قواعد العضوية وتشكيل لجنة إدارج السلع والعمليات.

أضاف أنه تم اعتماد اختصاصات لجنة إدارج السلع والعمليات وتم تشكيل اللجنة والتي تختص بالإجراءات الخاصة بإدراج السلع وإجراءات تداولها على المنصة وفقاً لقرارات مجلس ادارة البورصة السلعية - مصر في 12 فبراير 2024.

تابع أنه جاري حالياً استكمال باقي القواعد المنظمة لآليات العمل بالبورصة السلعية - مصر وفقاً لأحدث القواعد المطبقة ببورصات السلع العالمية.

إبراهيم عشماوي: اتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير المنتجات من خلال البورصة السلعية

اكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر انه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذى لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير احتياجات الشركة من المنتجات الغذائية من خلال البورصة السلعية لافتا إلى من مميزات البورصة الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض انجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر واحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر ،حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر تساهم البورصة فى الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع.

وتعد البورصة السلعية مصر أحد الأسواق المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين كما أن البورصة السلعية ، هي منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين و تهدف البورصة السلعية ، إلى توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها .