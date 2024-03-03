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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أصغر من أي آيفون.. سعر Iphone 13 mini في السعودية

iphone 13 mini
iphone 13 mini

يقدم لك جوال iphone 13 mini تجربة مميزة وأنيقة بين جوالات آبل المختلفة، فهو آخر إصدار بهذا الحجم الصغير من الصانع الأمريكي.

وصل سعر جوال iphone 13 mini فى السعودية سعة 128 جيجابايت 2579 ريالاً سعودياً.

جاء جوال iphone 13 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع  Super Retina XDR OLED، بتقنية عرض HDR10 و Dolby Vision، محمية بطبقة سيراميك قوية لتحمل الصدمات والخدوش، كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

 iphone 13 mini

يتوفر جوال iphone 13 mini بمعالج من نوع Apple A15، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات و 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوى.

يقدم جوال iphone 13 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات قوية للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

iphone 13 mini

يعمل جوال iphone 13 mini بنظام تشغيل ios 16 ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

يحمل جوال iphone 13 mini بطارية سعة 2438 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يمكنك اقتناء جوال iphone 13 mini فى 6 ألوان هى الأسود، الأخضر الغامق، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

iPhone 13 mini iPhone السعودية جوال Apple

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