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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدى الإتربي تبرز جمال ملامحها بالألوان الطبيعية

هدى الاتربي
هدى الاتربي

تحرص الفنانة هدى الاتربي مشاركة متابعيها  بإطلالاتها المتنوعة المستوحاة من أحدث صيحات الموضة لتستعرض جمالها اللافت وقوامها الممشوق.

وتألقت هدى الإتربي بإطلالة ساحرة بدون مكياج، وتفاعل عدد كبير من جمهورها حول إطلالتها المثيرة، وانهالت عليها التعليقات.

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وتعتمد "هدي الاتربي" على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.

وتتميز الفنانة الشابة برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن انوثتها وجمالها ورشاقتها.

انضمت الفنانة هدى الأتربي، إلى فريق عمل مسلسل «العتاولة» من بطولة الفنان أحمد السقا، والذي سينافس في المارثون الرمضاني 2024.


هدى الأتربي في مسلسل العتاولة

وتجسد هدى الإتربي خلال أحداث المسلسل، شخصية ابنة الفنانة ميمي جمال، حيث تقوم بدور فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها من خلال العمل في أحد الفنادق.

ويتكون مسلسل العتاولة، من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان سليمان، وهدى الإتربي، هدى المفتي وصلاح عبد الله، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

اخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي،وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة هدى الإتربي عرض فيلم "شمس"، والفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي  تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب.

فيلم "شمس"  بطولة كل من عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

 

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