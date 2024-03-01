مسن مصاب بشلل الأطفال: " نفسي في كرسي كهربائي"

استغاث مسن يسم ناصر من أجل علاجه من مرض شلل الأطفال الذي أُصيب به وأدى إلى تدهور حالته الصحية؛ حيث إنه لا يستطيع أن يمشي أو يتحرك بشكل طبيعي، و لا يملك القدرة على ممارسة حياته أو تلبية احتياجاته بشكل طبيعي.

وبدأ ناصر حديثه لصدي البلد بأنه لا يريد سوى أن يستطيع أن يمشي والحركة من جديد، حتى إذا كان سيجلس على كرسي متحرك يمكنه من التحرك بشكل بسيط بدلًا من كونه ملازمًا للفراش لعدم قدرته على التحرك بشكل نهائي.

و تابع : أنا بقالي سنين على الوضع ده من سنة 2004.. عملت عملية الغضروف وعملتلي شلل في رجلي ومبقتش عارف أمشي.. نفسي أتحرك زي الناس حتى لو على كرسي كهربائي.

وأضاف ناصر، لإصابته بمرض شلل الأطفال وعدم قدرته على التحرك بشكل طبيعي، ، قائلًا: مبعرفش أخش الحمام لوحدي ولازم حد يدخلني.

كما أوضح، أن حالته المادية متدهورة جدا لذلك فهو لا يستطيع أن يشتري لنفسه كرسيا كهربائيا حتى يتحرك من خلاله، معلقًا: نفسي أعرف أتحرك في اليومين اللي فاضلين ليا في الدنيا.. وبتمنى لو حد يقدر يساعدني ويشتريلي كرسي كهربائي.

و اختتم، إلى أن زوجته ترعاه وتهتم به جدا و بتلبية طلباته، وذلك على الرغم من أنها مريضة