عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..فتح باب تلقي الطعون على القائمة المبدئية لرئاسة 5 جامعات حكومية.. سداد المصروفات إلكترونيا لطلاب حلوان عبر هذا الرابط

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 


غدا..كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة القليوبية

تنطلق غدا السبت الموافق ٢ مارس القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

 

حقوق القاهرة تعلن نتيجة دبلوم القانون الخاص ودبلوم التجارة والاستثمارات الدولية

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، نتيجة دبلوم القانون الخاص ودبلوم التجارة والاستثمارات الدولية دور يناير 2024 تحريري

 

فتح باب تلقي الطعون على القائمة المبدئية لرئاسة 5 جامعات حكومية.. الأحد المقبل

 

كشفت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موعد تلقي الطعون على القائمة المبدئية لرئاسة جامعة القاهرة وجامعة أسوان وجامعة الأقصر وجامعة بورسعيد واكاد السادات للعلوم الإداري، وذلك بعد إعلان القائمة المبدئية الخاصة بالجامعات الخمسة وعلى رأسها جامعة القاهرة.


لطلاب جامعة حلوان.. سداد المصروفات إلكترونيا عبر هذا الرابط

فعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤  عدة آليات  لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

ترشيحاتنا

3 انفجارات قوية تهز بانياس على الساحل السوري

روسيا تعلن استعدادها تسليم جثث ضحايا طائرة الأسرى الأوكرانيين

وزير الأوقاف يلقيها من بني سويف.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

توترات وانفجار أوضاع في المنطقة العربية.. ومصر تؤكد موقفها الثابت

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 1-3-2024

بالقانون.. حظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بالتاتو وفستان لافت

بسر خلطة عربيات الفول .. طريقة عمل المدمس زي الزبدة بمكون سحري

لماذا استبعد كولر خماسي الأهلي من خوض مواجهة يانج أفريكانز؟

اوعي تشتريها .. علامة تؤكد تسمم البطاطس تسبب الوفاة

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ