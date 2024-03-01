أخبار التعليم..فتح باب تلقي الطعون على القائمة المبدئية لرئاسة 5 جامعات حكومية.. سداد المصروفات إلكترونيا لطلاب حلوان عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



غدا..كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة القليوبية

تنطلق غدا السبت الموافق ٢ مارس القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

حقوق القاهرة تعلن نتيجة دبلوم القانون الخاص ودبلوم التجارة والاستثمارات الدولية

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، نتيجة دبلوم القانون الخاص ودبلوم التجارة والاستثمارات الدولية دور يناير 2024 تحريري

فتح باب تلقي الطعون على القائمة المبدئية لرئاسة 5 جامعات حكومية.. الأحد المقبل

كشفت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موعد تلقي الطعون على القائمة المبدئية لرئاسة جامعة القاهرة وجامعة أسوان وجامعة الأقصر وجامعة بورسعيد واكاد السادات للعلوم الإداري، وذلك بعد إعلان القائمة المبدئية الخاصة بالجامعات الخمسة وعلى رأسها جامعة القاهرة.



لطلاب جامعة حلوان.. سداد المصروفات إلكترونيا عبر هذا الرابط

فعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.