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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأهرام الكندية تبحث التعاون مع سفارة بلاروسيا في التصنيع الدوائي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور أيمن نور الدين، سفير دولة بيلاروسيا في القاهرة سيرجي تيرتنتييف، يرافقه سكرتير أول السفارة كيريل تشوبرن، بحضور رجال صناعة الدواء في مصر، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة مع جامعة بيلاروس الطبية الحكومية، لخلق سبل التعاون في مجال التصنيع الدوائي والطبي.

وأشار الدكتور أيمن نور الدين إلى أن الزيارة تطرقت إلى العمل على فتح أسواق جديدة للتصدير لبلاروسيا تشمل أدوية ومستلزمات طبية وأدوية بيطرية ومواد غذائية، حيث تم الاتفاق خلال الزيارة على عقد اجتماع موسع في أول شهر مايو المقبل، يجمع كبرى الشركات المصرية في مجالي صناعة الدواء وتجارة المواد الغذائية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة في إطار تكتل اقتصادي لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر ورابطة الدول المستقلة التي تضم بلاروسيا.

وأكد السفير سيرجي تيرتنتييف على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الصديقين، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع التصنيع الدوائي، الذي يمثل انطلاقه قوية للتعاون المشترك بين بلاروسيا والمؤسسات التعليمية الرائدة في علوم الصيدلانية وعمالقة صناعة الدواء في مصر.

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