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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البلشي أول الموقعين في كشوف عمومية الصحفيين

صدى البلد

حرص الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، على أن يكون أول الموقعين فى كشوف الجمعية العمومية .

  وفتحت نقابة الصحفيين، العاشرة من صباح اليوم الجمعة،باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية “ الاجتماع العادى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ٢٠٢٤" ، وذلك فى دعوتها الأولى  لاعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

 

وجاءت الدعوة الأولى لنقابة الصحفيين،  إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادى للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.

 

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، الدعوة الى  الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى تمام الساعة العاشرة صباح  الجمعة.
 

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