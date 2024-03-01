نقل مسئولين بـ رى الإسماعيلية من مواقعهم بسبب التقاعس عن العمل

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الجمعة الموافق ١ مارس ٢٠٢٤ بزيارة لمحافظتى الاسماعيلية وبورسعيد لتفقد أعمال تطهير ترعة بورسعيد بنطاق المحافظتين .

والتقى الدكتور سويلم باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الغضبان أعمال تطهير ترعة بورسعيد بمواقع كوبرى السكة الحديد عند الكيلو ٣٣.٠٠٠ من الترعة ، والصاولة الواقعة عند كيلو ٣١.٧٠٠ عند رافع محطة مياه الشرب التي تخدم محافظة بورسعيد ، وعند الكيلو ٥.٦٠٠ على ترعة بورسعيد .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إزالة التعديات الواقعه علي ترعة بورسعيد والتي تسبب اختناقات بالقطاع المائي للترعة بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد خلال شهر من تاريخه ، لإمكان قيام الوزارة من تنفيذ ونهو أعمال تكريك ترعة بورسعيد فى المسافة من كيلو ٣٣ وحتى كيلو ٣٦ قبل موسم أقصي الاحتياجات القادم .

كما وجه الدكتور سويلم بنقل مدير عام رى الإسماعيلية ومدير الهندسة من مواقعهم للتقاعس عن المتابعة وما حدث من تأخير فى تنفيذ أوامر عقود التطهيرات بترعة بورسعيد ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية تجاه المقاول لعدم التزامه بالبرنامج الزمنى المقرر لتنفيذ أعمال تطهير الترعة ، والتوجيه ايضا باستكمال أعمال التطهير خلف كوبري السكة الحديد بإستخدام حفارة مناسبة على صندل لإمكان تنفيذ التطهير بكفاءة بكامل عرض القطاع المائى .

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