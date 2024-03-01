تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين لـ 15 مارس

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى اليوم الجمعة «1 مارس 2024م» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى « 15 مارس الحالى» لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.



وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9870» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 31/12/2022م، والسنة المنتهية فى 31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وكانت النقابة قد نشرت الدعوة فى جريدتى "الأهرام"، و"الأخبار" طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامى لعامى 2022م، و2023م، وكذا تقرير مجلس النقابة.

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