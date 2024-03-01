برلماني: لقاء السيسي والبرهان يهدف لاحتواء الأزمة السودانية

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن اللقاء المهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق ركن أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى هدفه احتواء الأزمة السودانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق مشيراً إلى أن مصر حريصة كل الحرص على تحقيق السلام والأمن والاستقرار داخل الدولة السودانية الشقيقية بحكم العلاقات التاريخية والاستراتجية بين البلدين.



وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم، إن مباحثات الرئيس السيسى والفريق البرهان أكدت على التواصل المستمر بين قادة البلدين وحرصهم الشديد علي على تعزيز التعاون المشترك بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين مؤكداً حرص مصر على استعادة الاستقرار والحفاظ علي سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، والتي بالتأكيد تلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بالكامل.

وأكد محمد سليم أن الرئيس السيسي حريص علي امن واستقرار السودان لانها تعد احد اهم مرتكزات الامن القومي المصري، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين، مشيراً إلى أن مصر لم تتخل عن أشقائها فى السودان وفتحت أبوابها لاستقبال الشعب الشقيق الذي عانى من الاحداث االجارية في بلاده الى جانب تقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية للشعب السوداني الشقيق.



وأضاف محمد سليم أن السودان تقدر هذا الدور الكبير الذى تقوم به مصر ولعل أكبر دليل على ذلك التقدير الكبير من الفريق البرهان لمصر والقيادة السياسية خلال هذا اللقاء، مشيراً إلى أن الدولة المصرية سوف تواصل دورها بكل أمانة ووطنية ومصداقية لتخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني والحفاظ على سلامة السودان واستقراره.