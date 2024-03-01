تعليق غير متوقّع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على يانج أفريكانز

حقق النادي الأهلي، فوزا ثمينا بهدف دون رد، على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "انتهاء المباراة :الاهلي يهزم يانج افريكانز التنزاني بهدف نظيف لينهي دوري المجموعات منفرداً بالصدارة، رأيكم :

من هو نجم مباراة اليوم بين الاهلي ويانج افريكانز ؟"

بهذا الفوز جاء الأهلي في صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة بينما حل يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ليصعد الفريقين إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة.



وخاض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.