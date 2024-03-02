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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حصول مستشفى سيد جلال بجامعة الأزهر على شهادة الجودة والاعتماد الدولي "الأيزو"

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

 حصل مستشفى باب الشعرية الجامعي مستشفى (سيد جلال الجامعي) التابع لجامع الأزه  برئاسة الدكتور عبده مبروك الشافعي، مدير عام المستشفى، على شهادة الجودة والاعتماد الدولي الأيزو "ISO 9001:2015"، بدعم من شركة LSQA المانحة لشهادات الجودة.

وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين بالقاهرة، أن اعتماد سيد جلال الجامعي يعد تتويجًا لمسيرة العطاء الطبي لمستشفى سيد جلال الجامعي في تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى والفئات الأكثر احتياجًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور حسين أبو الغيط أن هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ حيث كانت الكلية في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد عام 2017م، كما كانت سباقة أيضًا في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في عام 2022م.

ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير إلى الدكتور عبده مبروك الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي نواب مدير عام المستشفى؛ لجهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب الذي كان سببًا رئيسًا في حصول المستشفى على شهادة الاعتماد الدولي "الأيزو".

جدير بالذكر أن مستشفى سيد جلال الجامعي تقع في حي باب الشعرية في مصر القديمة ويبلغ عدد الأَسِرَّة الموجودة في المستشفى1505سراير، وبها عدد 132 سريرَ رعاية مركزة، ويبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية اليومية بالمستشفى من 6 إلى 7 آلاف مستفيدٍ يوميًّا، وتقوم المستشفى بإجراء 45 ألف عملية جراحية بين (كبرى وصغرى) سنويًّا، وجميع هذه الخدمات الصحية تجرى مجانًا.

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