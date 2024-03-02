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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفي: البنك الأهلي تعرض لظلم كبير فى مباراة فاركو.. ما السبب؟

صدى البلد

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات  طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي بشأن أحداث مباراة أمس مع فاركو.

وكتب سيف زاهر  عبر فيسبوك:" بنتعرض لظلم كبير ودي مش أول مباراة ألعب من غيرVAR"..طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي يشكو من الظلم بعد أحداث مباراة اليوم مع فاركو.

 

وحقق فاركو فوزا على ضيفه البنك الأهلي 2-1، اليوم الجمعة على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في افتتاح الجولة 16 للدوري الممتاز.

 

تقدم فاركو بهدف سجله السوداني سيف تيري في الدقيقة 61، ولكن البنك الأهلي تعادل سريعا عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 63.

 

وسجل فاركو، هدف الفوز عن طريق أحمد فؤاد في الدقيقة 90+1 وسط جدل تحكيمي واسع وتهديدات من فريق البنك الأهلي بالانسحاب.

 

واعترض البنك الأهلي على صحة هذا الهدف بداعي وجود خطأ أثناء اللعبة ضد عمرو ناصر مهاجم فاركو لصالح محمود الجزار مدافع البنك الأهلي قبل أن تسكن الكرة الشباك.

 

وحصل كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، على البطاقة الحمراء اعتراضا على قرارات الحكم محمود وفا.

 

وأقيمت المباراة في غياب تقنية الفيديو بعد تعطل جهاز "VAR" قبل بداية اللقاء مباشرة وتم إبلاغ الفريقين بتعطل الجهاز.

 

البنك الاهلي الفار طارق مصطفي مدرب البنك الاهلي

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