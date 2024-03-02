مقارنة ظالمة.. تعليق مثير من المدرب السابق للمنتخب على أزمة كولر وكهربا

علق أيمن عبد العزيز، المدرب السابق للمنتخب الوطني، على الأزمة بين كولر المدير الفني للأهلي واللاعب محمود كهربا.

وقال خلال لقائه مع الأعلامي مهيب عبد الهادي: “كولر بيعمل مقارنة ظالمة بين كهربا وموديست غرضها استفزاز اللاعب”.

أثار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، صدمة كبيرة بقراره بشأن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأكدت مصادر، داخل النادي أن كولر لم يحسم بعد قراره بشأن سفر "كهربا" إلى السعودية لمواجهة الزمالك، لكن الأقرب هو عدم سفره.

وأشار المصدر إلى أن الخيار الأقرب هو استمرار استبعاد "كهربا" من قائمة الأهلي في كأس مصر، حيث يعتمد كولر بشكل رئيسي على موديست وأبو علي في خط الهجوم.

وأوضحت التقارير، أن الفرصة الوحيدة لعودة "كهربا" للتشكيلة هي في حال تعرض أحد المهاجمين للإصابة في التدريبات القادمة.