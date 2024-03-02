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أخبار البلد

اختيار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عضوًا بمجلس الإبداع الرقمي الدولي

صدى البلد

اختار الاتحاد الدولي للاتصالات المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعضوية مجلس إدارة الإبداع الرقمي الدولي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك في نسخته الأولى التي اعتمدها الاتحاد في فبراير 2024، حيث يتكون مجلس إدارة الإبداع الرقمي من 23 شخصية دولية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي يتم اختيارهم من بين أكثر من 400 شخصية حكومية ومن ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص بالدول أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات البالغ عددهم 193 دولة.

ويهدف مجلس إدارة الإبداع الرقمي بالاتحاد الدولي للاتصالات إلى تسريع عملية الإبداع والابتكار الرقمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لأعضاء الاتحاد، وتمكينهم من التغلب على التحديات التي يواجهونها في عملية التحول الرقمي، كما يعمل على تطوير ريادة الأعمال من خلال الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص بهدف بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام.

جدير بالذكر أن المهندس حسام الجمل كان قد شارك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق مجموعة من الإنجازات المحلية والدولية في مجال الإبداع والابتكار، ومن ضمنها اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري ضمن ثلاثة مراكز على مستوى العالم ليكون مركزًا عالميًا للإبداع والتحول الرقمي المستدام، وإطلاق الجهاز لتطبيق MyNTRA الذي تم اختياره من قبل الاتحاد كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحوكمة الرقمية.

كما ساهم في تقدم مصر 54 مركزًا بمؤشر أداء منظمي الاتصالات التابع للاتحاد في عام واحد لتصبح في المركز 41 بين 193 دولة، بالإضافة إلى مشاركاته الفعالة في العديد من الأحداث الدولية التي نظمها الاتحاد، وكان آخرها ترأسه للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات ITUGSR23 والتي استضافتها مصر في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023.

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