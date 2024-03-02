الرئيس الجزائري: الغاز الطبيعي يلعب دورا هاما في التنمية المستدامة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن التحديات اليوم تتطلب من الجميع تعزيز الحوار والعمل متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف التي وضعناها لدى تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة في إفتتاح قمة الدول المصدرة للغاز.

وقال تبون " يلعب الغاز الطبيعي دورا هاما في التنمية المستدامة وتتطلع الجزائر إلى العمل الوثيق مع الدول المصدرة للغاز للارتقاء بالمنتدى وتحقيق أهدافه الإستراتيجية.

وتابع "نسجل بكل اعتزاز انضمام السنغال كعضو ملاحظ في منتدى الدول المصدرة للغاز".

وأكد تبون، وضع كل إمكانيات الجزائر التقنية وأيضا ما يرتبط بالتكوين في خدمة الأشقاء في دولة السنغال"