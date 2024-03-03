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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توصية برلمانية باستمرار التحول الرقمي في الجهات الحكومية

التحول الرقمي
التحول الرقمي

تضمن تقرير مجلس الشيوخ الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من التوصيات للنهوض بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا الصدد، أكد تقرير مجلس الشيوخ أهمية الاستمرار في التحول الرقمي في الجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر؛ من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بكل جهاتها، عبر مبادرة “بناة مصر الرقمية”، ومبادرة “أشبال مصر” الموجهة لطلبة المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة “براعم مصر الرقمية” التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي.

وتضمن التقرير الرغبة في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومي والأخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن.

كما تضمن أيضًا التوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.

وفي مجال الشباب والرياضة رأت اللجنة دعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء وزيادة مستويات الوعي المجتمعي، وكذلك التوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الأنشطة المختلفة بها، والتوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

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