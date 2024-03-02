بعد 4 أشهر من الحرب.. بايدن ونتنياهو على خلاف ومكالمات هاتفية ساخنة بينهما

في مقال تحليلي حديث لبيتر بيكر وإيزابيل كيرشنر، نشرته نيويورك تايمز، تم التدقيق في الأجندات المتناقضة للرئيس بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالصراع في غزة. يتعمق المؤلفون في الأهداف المتباينة للزعيمين، ويسلطون الضوء على تعقيدات جداولهم الزمنية السياسية.

يسلط بيكر وكيرشنر الضوء على التباين الصارخ بين موقف نتنياهو، الذي يدعو إلى مواصلة الحرب ضد حماس لتأجيل المساءلة عن هجوم إرهابي، وضغط بايدن من أجل وقف إطلاق النار لتحقيق سلام أوسع. وتؤكد الرؤى المتباينة الضرورات السياسية لكل من الزعيمين؛ يسعى نتنياهو إلى الحفاظ على السلطة وسط المساءلة التي تلوح في الأفق، بينما يهدف بايدن إلى قمع المعارضة داخل حزبه قبل إعادة انتخابه.

ويؤكد المؤلفان على الدور المحوري لمفاوضات الرهائن في المشهد الحالي، حيث يسعى بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينما يتوقف على تعاون نتنياهو. وعلى الرغم من إظهار التعاون العلني، تصاعدت التوترات بين الزعيمين، حيث أصبحت المكالمات الهاتفية ساخنة أثناء تعاملهما مع تعقيدات الصراع.

علاوة على ذلك، يوضح بيكر وكرشنر التداعيات الأوسع نطاقًا لديناميكية بايدن-نتنياهو، مع تسليط الضوء على التفاعل بين السياسة الداخلية والعلاقات الدولية والاستقرار الإقليمي. وبينما يهدف نتنياهو إلى الاستفادة من الدعم الأمريكي لبقائه السياسي، يسعى بايدن إلى التوسط في السلام وتحقيق اختراقات دبلوماسية، بما في ذلك التطبيع مع السعودية.

ويتعمق التحليل في تعقيدات العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويسلط الضوء على جهود بايدن لتحقيق التوازن بين الدعم لإسرائيل والسعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي الأوسع. ومع تطور الصراع، يؤكد المؤلفون على الإحباط المتزايد داخل إدارة بايدن بشأن الجدول الزمني الطويل والتصادم المحتمل بين الأجندات السياسية.