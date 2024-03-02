رئيس الليجا يفجر مفاجأة عن قيد مبابي في قائمة ريال مدريد الموسم المقبل

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، اليوم السبت، إنه لا توجد أي أزمة في تسجيل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في حال انتقاله لصفوف ريال مدريد، الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وقد أبلغ ناديه باعتزامه الرحيل، بحسب تقارير صحفية، بينما يبدو النادي الملكي الأقرب لضمه.

وعن ذلك قال تيباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "لا أعرف ما الذي سيدفعونه ريال مدريد لمبابي، لكني لا أعتقد أنه سيكون كما هو الحال في باريس سان جيرمان، إن لم يكن أقل بكثير".

وأضاف: "النادي الذي لا توجد عليه أي مديونيات، ويعمل بشكل جيد ومكتمل، لا يمكننا تقييده.. وضع ريال مدريد المالي مثالي للغاية، لدرجة أنهم يستطيعون استثمار 700 مليون يورو في التعاقدات".

وختم رئيس الليجا: "لقد أزال رحيل إيدين هازارد وجاريث بيل عن الريال أعباء الرواتب المرتفعة للغاية".