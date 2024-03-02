عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الليجا يفجر مفاجأة عن قيد مبابي في قائمة ريال مدريد الموسم المقبل

مبابي
مبابي

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، اليوم السبت، إنه لا توجد أي أزمة في تسجيل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في حال انتقاله لصفوف ريال مدريد، الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وقد أبلغ ناديه باعتزامه الرحيل، بحسب تقارير صحفية، بينما يبدو النادي الملكي الأقرب لضمه.

وعن ذلك قال تيباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "لا أعرف ما الذي سيدفعونه ريال مدريد لمبابي، لكني لا أعتقد أنه سيكون كما هو الحال في باريس سان جيرمان، إن لم يكن أقل بكثير".

وأضاف: "النادي الذي لا توجد عليه أي مديونيات، ويعمل بشكل جيد ومكتمل، لا يمكننا تقييده.. وضع ريال مدريد المالي مثالي للغاية، لدرجة أنهم يستطيعون استثمار 700 مليون يورو في التعاقدات". 

وختم رئيس الليجا: "لقد أزال رحيل إيدين هازارد وجاريث بيل عن الريال أعباء الرواتب المرتفعة للغاية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل في رمضان

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

قرار عاجل بشأن محاكمة شيرين في سب محمد الشاعر

موضوعات متعلقة

نيمار يعلن رغبته الشديدة في اللعب مجددا مع ليونيل ميسي

تجنب مواجهة الأهلي| صن داونز يتصدر مجموعته بالفوز على مازيمبي

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الشمس ويتأهل لنصف نهائي الدوري

الهلال يفوز على الاتحاد في كلاسيكو السعودية بثلاثية

دوري أبطال إفريقيا| حسين الشحات: حققنا هدفنا بالتأهل لربع النهائي

دوري أبطال إفريقيا| حارس الأهلي: جاهزون للزمالك بنهائي الكأس .. وهدفنا التتويج باللقب

كولر: حققنا المطلوب أمام يانج أفريكانز.. وهدفنا الفوز بصفة دائمة

دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: الفوز على يانج منحنا صدارة المجموعة

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية تهاجم ضعف المواقف الأمريكية تجاه تأمين دخول المساعدات للجياع في غزة

حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح .. دار الإفتاء ترد

ليفربول يفلت من أنياب نوتنجهام فورست ويفوز بهدف قاتل في الدقيقة 90+9

200 سلعة غذائية .. خير مزارعنا يفتح أبوابه للمواطنين قبل رمضان 2024

بعد الصيني.. العثور على منطاد جديد للتجسس قبالة ألاسكا الأمريكية

يصل لـ200 جنيه.. شروط وضوابط منح حافز التميز العلمي بـ«قانون الخدمة المدنية»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دجاج بالتتبيلة المدخنة لرمضان | بمذاق لا يقاوم

شاهد.. ساعة أمال ماهر تثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعرها خرافي

سعر فستان روبي في جدة يثير ضجة .. شوف بكام

احتفلت بعيد ميلادها الـ 102 قبل وفاتها.. اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ