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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الشمس ويتأهل لنصف نهائي الدوري

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على حساب فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن سلسلة «Best of 3».

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-10، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-19، ويتأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة الدوري.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على الشمس بنتيجة 3-0، ضمن المباراة الأولى من سلسلة «Best of 3».


 

النادي الأهلي إتحاد الشرطة الأهلى سيدات طائرة الأهلي

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