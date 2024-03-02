عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجنب مواجهة الأهلي| صن داونز يتصدر مجموعته بالفوز على مازيمبي

صن داونز
صن داونز

نجح ماميلودي صن داونز، في تحقيق فوزا مثيرا على حساب ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-0، اليوم السبت، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف صن داونز، اللاعب الناميبي بيتر شالوليلي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وثأر صن داونز لخسارته بنفس النتيجة أمام مازيمبي في الكونغو الديمقراطية.

ورفع صن داونز رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، بقيادة مديره الفني رولاني موكوينا.

فيما توقف رصيد مازيمبي عند 10 نقاط في المركز الثاني بقيادة مدربه لامين ندياي.

وابتعد صن داونز بهذا الفوز عن مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب في ربع النهائي، بعدما حسم الأحمر، صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل في رمضان

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

موضوعات متعلقة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الشمس ويتأهل لنصف نهائي الدوري

الهلال يفوز على الاتحاد في كلاسيكو السعودية بثلاثية

دوري أبطال إفريقيا| حسين الشحات: حققنا هدفنا بالتأهل لربع النهائي

دوري أبطال إفريقيا| حارس الأهلي: جاهزون للزمالك بنهائي الكأس .. وهدفنا التتويج باللقب

كولر: حققنا المطلوب أمام يانج أفريكانز.. وهدفنا الفوز بصفة دائمة

دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: الفوز على يانج منحنا صدارة المجموعة

وزير الشباب ينعى حلمي بكر: صاحب بصمات واضحة بتاريخ الفن المصري والعربي

صدارة حمراء| ترتيب مجموعة الأهلي بعد انتهاء دور المجموعات بأبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

أهالي الشاب المتوفي في أوغندا يناشدون وزيرة الهجرة التدخل لسرعة نقل الجثمان

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان

قرار عاجل بشأن محاكمة شيرين في سب محمد الشاعر

5 إنزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على غزة

تجنب مواجهة الأهلي| صن داونز يتصدر مجموعته بالفوز على مازيمبي

احتفلت بعيد ميلادها الـ 102 قبل وفاتها.. اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان روبي في جدة يثير ضجة .. شوف بكام

احتفلت بعيد ميلادها الـ 102 قبل وفاتها.. اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل

تحضيرات رمضان| طريقة تجهيز شيش طاووق

تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره بعد حفلة الكويت

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ