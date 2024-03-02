تجنب مواجهة الأهلي| صن داونز يتصدر مجموعته بالفوز على مازيمبي

نجح ماميلودي صن داونز، في تحقيق فوزا مثيرا على حساب ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-0، اليوم السبت، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف صن داونز، اللاعب الناميبي بيتر شالوليلي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وثأر صن داونز لخسارته بنفس النتيجة أمام مازيمبي في الكونغو الديمقراطية.

ورفع صن داونز رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، بقيادة مديره الفني رولاني موكوينا.

فيما توقف رصيد مازيمبي عند 10 نقاط في المركز الثاني بقيادة مدربه لامين ندياي.

وابتعد صن داونز بهذا الفوز عن مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب في ربع النهائي، بعدما حسم الأحمر، صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.