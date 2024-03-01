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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: حققنا المطلوب أمام يانج أفريكانز.. وهدفنا الفوز بصفة دائمة

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي حقق المطلوب من مباراته  أمام يانج أفريكانز اليوم، وهو الفوز وتصدر المجموعة والتأهل للدور المقبل.

وشدد كولر على أن الفريق قدم مباراة جيدة، ولكن الشوط الأول افتقد تنفيذ بعض الأمور الفنية المتفق عليها قبل اللقاء.

أضاف كولر: «تحدثت مع اللاعبين بشكل واضح بين شوطي اللقاء، والجميع قدم شكلًا مميزًا وجيدًا في الشوط الثاني، وكان الأهلي هو الأقرب إلى المرمى والتهديف طوال الشوط الثاني».

وبسؤاله عن ترتيب حراسة المرمى، أكد مارسيل كولر أن مصطفى شوبير يقدم أداءً مميزًا وجيدًا طوال الوقت الماضي، ولكنه في نفس الوقت يتمنى الشفاء والعودة سريعًا لمحمد الشناوي، لأنه كابتن الفريق وهو الأفضل في مصر، ولا توجد أي أفكار أو ترتيبات بشأن حراسة المرمى حتى الآن. 

وعن المواجهة القادمة في دوري الأبطال قال كولر: «بالنسبة للخطوة القادمة في البطولة سنعمل بنفس الفلسفة، وأسعى دائمًا للفوز على ملعبي وخارجه، ولكن هناك عوامل أخرى ندرسها بعد تحديد طرف المباراة الآخر في دور الثمانية».

وعن الكثير من الأرقام القياسية التي تحيط بالفريق حاليًّا، أكد كولر أنه لا يفكر في هذا الأمر إطلاقًا، وكل ما يشغله قبل أي مباراة هو تحقيق الفوز في المباراة القادمة التي يلعبها الفريق، وكيفية التعامل مع أي منافس من أجل هذا الهدف.

وأشاد بمشاركة كوكا في لقاء اليوم أمام يانج أفريكانز بعد الإصابة ووفاة والده، مشيرًا إلى أن مستواه في لقاء اليوم بداية جيدة بعد فترة من الغياب. 

وأتم كولر حديثه بالرد عن سؤال عن ترتيب المهاجمين في الفريق: «استبعاد كهربا فني، وتحدثت معه عن ترتيب المهاجمين وهو متقبل ترتيبه، ويعرف أن عليه الاجتهاد والجدية، وهو ما يقدمه مؤخرًا في التدريبات، لأن الفرصة ستأتي له من جديد وعليه أن يكون مستعدًّا دائمًا».

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