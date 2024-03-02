عادل حمودة: سر عزلة جمال حمدان «مظلمة أكاديمية»

بدأ الكاتب الصحفي عادل حمودة الحديث عن الدكتور جمال حمدان بإهداء كتبه في الجزء الثالث من كتابه «شخصية مصر » قال فيها «الكاتب الصحفي الممتاز الأستاذ القدير عادل حمودة تحية تقدير وشكرا».

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنها شهادة من باحث راهب ننحني امامه تقديرا واحتراما، كان ذلك في عام 1984، حمل النسخة المهداة الناشر يوسف عبد الرحمن، في دار عالم الكتاب.

وتابع: « منذ ترك التدريس في جامعة القاهرة، سر العزلة مظلمة أكاديمية، فكانت أبحاثه تمنحه فرصة ترقي حصل عليها زميل آخر، لكن عزلته منحته تفرغا كاملا».

وواصل: «وصل بالموهبة والعبقرية إلى أقصي مدى، نحن نتذكره ونمجده ونخلده ولا نعرف اسم منافسه أو أسم كل من ظلموه أكاديميا في الجامعة، جمال حمدان أسطورة نعرفها وان كنا لا نعرف الكثير عنها».