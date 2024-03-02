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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتلقى تقريرا شاملا عن الإجراءات المتخذة مع المحال المخالفة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ظهر اليوم  حملة تفتيشية مفاجئة التي  على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة وبدالي التموين بمركز ومدينة كفر الزيات.

 ورافق المحافظ اللجنة المشكلة  لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ) .

 

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وتلقى محافظ الغربية تقريرا شاملا عن الحمله والتي اسفرت عن : تحرير ١٤ محضر جنحه صحيه لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، ١٢ محضر عدم حمل شهاده صحيه ساريه  بالاضافة الي قيام مديرية الصحة بأخذ ١٤ عينه مختلفه لفحصها ،و ١٠ إخطارات للغلق.

وقامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحرير 5 محاضر اشتراطات ومحضر  ضبط منتجات منتهية الصلاحية. 

كما قامت  مديرية التموين بضبط كمية وقدرها ٣٣كجم من مصنعات اللحوم والدواجن يظهر عليها علامات الفساد ومشتبه فى صلاحيتها باحد محلات الهايبر ماركت، ضبط كمية وقدرها ١٦كجم من اللحوم المفرومه والكبدة يظهر عليها علامات الفساد ومشتبه فى صلاحيتها باحد المطاعم، و تحرير عدد ٩ مخالفات عدم اعلان عن اسعار بيع المواد الغذائيه لمحلات بيع المواد الغذائيه و محضر عدم وجود شهادة صحيه لمحل بيع منتجات الالبان.

أما عن مباحث التموين فقامت بتحرير ١٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار ، 8  محاضر عدم حمل شهاده صحية محضر لحوم بدون بيانات. 

وقام مجلس ومدينة كفر الزيات بتحرير ٥ محاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، ٨ رخص تقنين اوضاع ، تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق .

وأكد محافظ الغربية أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى  الاستمرار في شن الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كافة المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

الإشتراطات الصحية المواد الغذائية اللحوم المفرومة الم مواجهة الزيادة السكانية منتجات منتهية الصلاحية منتجات الألبان مديرية الطب البيطري نائب وزير الصحة مديرية الصحة محافظ الغربية

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