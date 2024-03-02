"بالزن والإقناع".. نائب وزير الصحة عن خطط مواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الزيادة السكانية أزمة حقيقية، حيث أن مصر آخر 30 سنة تضاعف بشكل كبير، والزيادة غير منضبطة والتوزيع أيضًا، مضيفًا أن الاستثمار في العنصر البشري لن يتحقق إلا بوجود فرص استثمارية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور"، أن زواج القاصرات جريمة حقيقية، وأحد أسباب الأزمة وما زالت موجودة في بعض المناطق.

وواصل:" زواج القاصرات يتسبب في الزيادة السكانية وفرصة الإنجاب بكثرة.. والوصول لمجتمع هش.. وهناك عادات خطأ بين المجتمع ويجب التوعية والقضاء عليها ومواجهتها.. والعزوة مفهومها كتر ونوعية الأطفال، تمكن في عددهم ونسبة الذكورة بالنسبة لبعض الأسر.. وتغيير هذه المفاهيم الخاطئة بالزن والإقناع".