اليوم.. عرض سرديات فلسطينية وشغف بمهرجان شباب الجنوب الدولي

يعرض الأحد "سرديات فلسطينية" و"شغف" ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته الثامنة التي تقام تحت شعار "مسرحنا حياتنا" في محافظة قنا وتستمر حتى 6 مارس الجاري برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري.

ويقدم في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح قصر ثقافة قنا العرض المسرحي العراقي "شغف" ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، والعرض من نوعية المونودراما ويسلط الضوء على امرأة تتذكر معاناتها وحياتها وما مرت به من أفراح وأحزان مرورا بطفولتها وحبيبها وزواجها، وظروف البلد الذي تعيش فيه.

ويستعرض العرض أيضا العلاقة بين الرجل والمرأة ونظرة المجتمع الشرقي لها، المسرحية من تأليف جميل الرجة، وتمثيل رانيه المختار، وتصميم وتنفيذ موسيقي حسين جميل، وسينوغرافيا وإخراج علي عادل السعيدي.

بينما يعرض على المسرح الصيفي بقصر ثقافة قنا في تمام الساعة التاسعة مساء "سرديات فلسطينية" ضمن برنامج عروض الحكي، وهو عرض يتناول مجموعة من القصص والحكايات والروايات عن التاريخ الوطني الفلسطيني،ويقوم بسردها الفنان عبد الرؤوف عسقول.