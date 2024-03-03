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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد المشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز.. أمير قطر يشكر الرئيس الجزائري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشكر  للجزائر على حسن تنظيمها للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، و رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الدعوة وحسن الاستقبال.

ووفقا لما كتبه أمير دولة قطر في تغريدة له على منصة X، فقد قال: “شاركت اليوم في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر الشقيقة التي أشكرها على حسن تنظيمها، تداولنا فيها الآفاق والتحديات العالمية لهذا المورد”.

وتابع: “وسنواصل من خلال إعلان الجزائر والإعلانات السابقة العمل على التطلعات المشتركة لدولنا نحو النمو المستدام لما فيه خير الجميع, أشكر أخي الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة وحسن الاستقبال”.

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