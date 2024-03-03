"الوزاري الخليجي" يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء جاد لوقف إطلاق النار بغزة

خلال البيان الختامي..

حث البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي المنعقد في الرياض، اليوم الأحد، كافة داعمي "الأونروا" على الاضطلاع بدورهم، مشيرا إلى أنه على إسرائيل تنفيذ تدابير محكمة العدل لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ورفض البيان الختامي الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم، مشددا على أن إسرائيل تنتهج سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة العُزّل.

وقال البيان الختامي: "نطالب بضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".

وتابع: "نرفض أي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار في غزة دون ازدواجية في المعايير، ونطالب بالوقف الفوري للنار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وأدان البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على الوقوف مع الشعب الفلسطيني.