الغرف التجارية: إقامة 5 معارض في محافظة الجيزة

تحدث أحمد جابر عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالجيزة، عن استعداد الغرفة، لشهر رمضان المبارك، وعدد المعارض التي تم إقامتها.

قال أحمد جابر، خلال حوار ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة “etc ”، ، إنه تم إقامة خمس معارض في مناطق مختلفة بالتعاون مع محافظة الجيزة ووزارة التموين، متابعا: المعارض يتواجد بها جميع السلع متوفرة بالسعر الرسمي.

وأضاف أن المعارض متواجدة في العمرانية وإمبابة والبدراشين واكتوبر والشيخ زايد، وتضم سلع غذائية بأسعار مخفضة.

وأشار الي أن السلع متوفرة ومطبوع عليها السعر الرسمي منعا للاحتكار والبيع بسعر أعلى وكذلك وضع قواعد للشراء لمنع التخزين لافتا إلي أن موعد فتح المعارض من ١٠ صباحا وحتى ١١ مساء .