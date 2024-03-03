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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف كارثة تنتظر مستشفى الأمل المحاصر

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أن مستشفى الأمل المحاصر في خان يونس أمامه 3 أيام ثم تنفد منه مياه الشرب.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جيش الاحتلال اعتقل 14 مسعفيه في غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، وسط قطاع غزة.

أفادت مصادر محلية باستشهاد عشرة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ149، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مخلفا 30,410 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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