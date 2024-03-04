ضياء السيد: اتحاد الكرة يواصل فشله في التعامل مع صلاح

أكد ضياء السيد، أن اتحاد كرة القدم يواصل فشله في التعامل مع محمد صلاح، ويتم التعامل بطريقة خاطئة مع اللاعب، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود تنسيق كامل وغير مُعلن، بدلًا من نشر تلك الأخبار وتسليمه للرأي العام.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "هناك البعض يريد تأجيج الأزمة، والبداية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يجب أن تكون هناك مشكلة مع محمد صلاح أحد نجوم العالم، وما يتم تسريبه من اتحاد الكرة هدفه احراج صلاح".

وأضاف: "يجب أن تكون مناقشات داخلية وبتنسيق غير معلن، وحتى الأن الواضح أن الأمور متأزمة، وأتمنى أن يكون هناك تنسيق واضح، وليفربول خاطب اتحاد الكرة بعد استدعاء محمد صلاح، ولازال هناك 4 مباريات للفريق الإنجليزي، بدلًا من لغة الحوار والتأكيد على ضمه حال مشاركته في أي مباراة".

وواصل: "بداية حسام حسن مع منتخب مصر والدخول في صدام مع محمد صلاح يثير علامة استفهام كبيرة، كان لابد من وجود تنسيق بين جميع الأطراف، والتأكيد على سلامة اللاعب في المقام الاول ومن ثم بحث إمكانية ضمه حال جاهزيته فنيا وبدنيا، وبالتأكيد اللاعب وناديه لن يمانعا في تواجده بالمعسكر المقبل".

وأكمل: "تصريحات إبراهيم حسن حول مشاركة صلاح مع ليفربول وضمه للمنتخب حال التواجد في أي مباراة قبل التوقف ليست لغة حوار، وحسام حسن ليس في (خناقة) فهو سيتولي تدريب لاعبين كبار، لعبوا كأس عالم، وصعدوا لنهائي أمم إفريقيا، والجميع يعلم قيمة منتخب مصر جيدًا، ولابد من إعادة الهدوء وأن يبدأ المعسكر الأول بدون رواسب أو أزمات. وبعض الأشخاص هم السبب في افتعال أزمة حسام حسن مع صلاح".

وزاد: "لا أعرف لماذا يحاول البعض تشويه محمد صلاح وهو نجم عالمي، والبعض يحاول وضع حسام حسن في كفة وصلاح في كفة آخرى، ومحاولة اشعال معركة بين الطرفين، وصلاح لم يضع نفسه ندًا مطلقًا مع أي جهاز فني ويتعامل مثل باقي زملائه، والعالم كله يقدر صلاح إلا بعض الناس في مصر، وأرجو أن يتم حل الأزمة بهدوء وبطريقة سهلة".

وأضاف: "لا يوجد أي شخص سوف يربح من الأزمة على حساب منتخب مصر، والأفضل أن يكون هناك تنسيق، بدلا من محاولة أن تكون بداية حسام حسن (خناقة)، وصلاح من أفضل الشخصيات العالمية البارزة، وحل الأزمة يكون بالحوار وليس بالعناد، وكان يجب على إبراهيم حسن عدم الإدلاء بأي أحاديث مطلقا حول تلك الأزمة، وكان سيحل الأمر بسهولة، لكن بهذا الشكل سيكون هناك عناد".

وأكد: "ما المانع في سفر محمد ابوالعلا طبيب المنتخب إلى هناك، وهو يرتبط بعلاقة جيدة مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي".

وحول استبعاد محمد النني، علق قائلا: "لا أعرف هل تحدث معه حسام حسن أم لا، لكن وجهة نظر فنية، وأرى أن استبعاده خاطئ، لكن المدير الفني له رؤية معينة، وحسام حسن كان ينتقدنا أيضا على ضم لاعبين أو استبعادهم، لكن القرار في النهاية طبقا لوجهة نظر المدرب، لكن قد يكون عدم مشاركته في المباريات وراء الاستبعاد وفي النهاية سوف سيتم احترام قراره".

وأضاف: "مصطفى شوبير يشارك مع الأهلي ويقدم مستوى جيدا، ومحمد عواد وصبحي يتبادلان حراسة المرمى في الزمالك، وكل شئ متاح في الاختيارات، والمعسكر الأول لن يكون هناك عليه ضغوط كبيرة، وقد يقوم بتجربة بعض الأفكار خلاله، ومع تغيير المدربين لمنتخب مصر، فيتم ضم أسماء جديدة، واتمنى ان تنجح اختياراته".