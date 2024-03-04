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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إليسا تكشف عن مقطع من أغنيتها الجديدة أنا مش صوتك

إليسا فى تسجيل أنا
إليسا فى تسجيل أنا مش صوتك

شوقت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها لأغنيتها الجديدة  أنا مش صوتك والتى قامت بتسجيلها مؤخرا  كتتر لمسلسل ع أمل.

وأعلن الملحن محمد يحيى، عن انتهاء تسجيل تتر المسلسل اللبناني ع أمل بطولة الفنانة ماجي بو غصن.

 

ونشر محمد يحيى، صورة له مع إليسا وماجي بو غصن، وكتب عبر انستجرام، قائلا: «تم الانتهاء من تسجيل تتر مسلسل عامل بطولة ماغي بو غصن وغناء ملكه الاحساس اليسا وبشكرها علي أنها رشحتني في اول عمل ليا باللبناني وقد ايه سعيد بالتجربة كا اول مره اللحن لبناني وبشكر الشاعر مازن ضاهر علي الكلام الرائع اللي مليان احساس وطبعا الموزع الجميل المختلف عمر الصباغ وكمان مهندس الصوت العبقري اللي بربر وشركه الانتاج والمنتج جمال سنان بشكرهم جميعا على حسن الاستضافة وانشالله اتمنى ينول اعجابكم التتر من الحاني باللهجه اللبنانيه». 

 

تصدرت الفنانة إليسا قائمة music videos على تطبيق الأغاني “أنغامي”، بأحدث أغانيها التي تحمل اسم “كلو وهم”، بعد أيام من طرحها. 

 

إليسا - كلو وهم

وفي آخر شهر يناير الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة إليسا، الجديدة التي تحمل اسم “كلو وهم”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “أنغامي” و"سبوتيفاي" للموسيقى. 

أغنية “كلو وهم” لـ إليسا، من كلمات وألحان مرواظ خوري، وتوزيع موسيقي داني خوري، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

اللبنانية إليسا المطربة اللبنانية إليسا إليسا مسلسل ع أمل

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