مدير روس آتوم في مهرجان الشباب: الطاقة النووية أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

قال أليكسي ليخاتشوف مدير شركة روساتوم الروسية خلال محاضرة عن "التقنيات النووية من أجل التنمية المستدامة ،من برنامج اليوم الأول عن ماراثون المعرفة التعليمي،أن الطاقة النووية لها أهمية كبيرة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة.

كما تحدث اليكسى عن دور شركة روساتوم في هذا الصدد، مؤكدا أنه من بين 25 مشروعا لتصدير التكنولوجيا النووية في العالم، يجري حاليا تنفيذ 22 منها من قبل شركة روساتوم، مما يجعل المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية رائدة بلا منافس في هذا المجال.

وأضاف للجمهور عن تطوير طريق بحر الشمال، وبناء كاسحات الجليد الجديدة، وايضاً تطورات المؤسسة الحكومية في إنشاء أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة الجديدة. وأنهى حديثه بـمقولة انه "يجب اختبار جميع تقنياتنا لخدمة الانسانية، و يعد هذا الامر الرئيسي الذي نعمل من أجله وهو الإنسان!".

مهرجان الشباب العالمي



يذكر أن مهرجان الشباب العالمي بهدف لتطوير التعاون الشبابي الدولي. ويشارك فيه 20 ألف من القادة الشباب في مجال التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام، حيث شارك نحو 10 آلاف من مختلف الجنسيات. ولأول مرة، سيتمكن الشباب في مقتبل العمر أيضًا من المشاركة في المهرجان (كجزء من مسار حركة الأطفال والشباب بروسيا والتي تعرف بإسم "حركة الأوائل").

و تعد شركة الطاقة الذرية الحكومية "روساتوم" شركة قابضة متنوعة توحد الأصول في مجالات الطاقة والهندسة والبناء. وتتمثل استراتيجيتها في تطوير توليد الطاقة بشكل منخفض الكربون، بما في ذلك طاقة الرياح. و تعد شركة روساتوم هي الشركة الرائدة في إنتاج الكهرباء بنحو (حوالي 20٪ من إجمالي توليد الطاقة) وتحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث أكبر مجموعة من الطلبات لبناء محطات الطاقة النووية: بما يوازي 33 وحدة طاقة في 10 دول بمستويات مختلفة من خلال مراحل التنفيذ.

و تواصل حكومة الاتحاد الروسي والشركات الروسية الكبرى توسيع نطاق الحلول لإطلاق العنان لإمكانات الطلاب والموظفين الشباب. و تشارك روساتوم ومؤسساتها في إنشاء الأقسام الأساسية في الجامعات الروسية، وتنفيذ برامج دعم المنح الدراسية، والمشاريع التعليمية الكبرى، وتنظيم الممارسة والتدريب الداخلي للطلاب.