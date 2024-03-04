بحضور أسر فلسطينية.. اجتماع داخل الأمم المتحدة مع ممثلي الدول الدائمة الأربعاء

ينظم ممثل دولة الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك, عمار بن جامع, يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمم المتحدة، لقاء غير رسمي لتبادل المعلومات لفائدة الممثلين الدائمين للبلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع مجموعة من أفراد العائلات الفلسطينية من ضحايا غزة.

وبحسب صحف الجزائر المحلية، سيتم تنظيم هذا اللقاء في إطار أنشطة الدعم من أجل القضية الفلسطينية و بالتنسيق مع بعثة فلسطين بنيويورك.

و يهدف هذا اللقاء لأن يكون منصة لتبادل المعلومات المباشرة حول الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة و في غزة على وجه الخصوص.