باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

أثارت الفنانة الأردنية رانيا الكردي، حالة من الجدل بعد ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة، وذلك بعد اختفائها سنوات عديدة عن الساحة الفنية وتساءل البعض عن سبب اختفائها طوال هذه الفترة.

رانيا الكردي تظهر بملامح مختلفة

ظهرت الفنانة رانيا الكردي، في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وكشف الفيديو عن تغير ملامحها، ظهرت عليها علامات التقدم بالعمر وارتدت الكوفية الفلسطينية في الفيديو، وظهرت وهي تغني باللغة الأجنبية وعليها علامات التأثر الشديد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: