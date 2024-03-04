عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليورانيوم المخصب يتزايد.. الوكالة الذرية تكشف عن مخاطر بشأن المواقع النووية بإيران

جروسي
جروسي

كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الاثنين، عن عدم وجود تقدم في التحقيقات حول المواقع النووية السرية في إيران.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أضاف جروسي، أن الوكالة فقدت استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم بإيران، لافتًا إلى أن مخزون اليورانيوم المخصب يستمر في الارتفاع.

وتابع قوله: “لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن توقفت إيران عن تطبيق بروتوكولها الإضافي مؤقتا، وبالتالي مرت ثلاث سنوات أيضا منذ أن تمكنت الوكالة من إجراء وصول تكميلي إلى إيران”.

وأشار إلى تصريحات مسؤول نووي إيراني حديث قال إن جميع جوانب دورة الأسلحة النووية كاملة وأن العائق الوحيد أمام طهران لإنتاج سلاح نووي هو القرار السياسي للقيام بذلك.

وأكد جروسي أن “التصريحات العلنية التي صدرت في إيران بشأن قدراتها التقنية لإنتاج أسلحة نووية لا تؤدي إلا إلى زيادة المخاوف بشأن صحة واكتمال إعلانات الضمانات الإيرانية”.

كما حذر من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في التزايد، على الرغم من انخفاض مستوى اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% بشكل طفيف.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع النووية السرية في إيران ايران المركزى اليورانيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسوان

قلق داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في نهائي الكأس بسبب هذا اللاعب

اليورانيوم المخصب يتزايد.. الوكالة الذرية تكشف عن مخاطر بشأن المواقع النووية بإيران

بعد توجيهات السيسي| وكيل موازنة البرلمان: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة

مدبولي: توجيه رئاسي بتوفير خدمات صحية وتموينية بالمناطق بديل العشوائيات

المستشار محمد عبد الوهاب يعلن إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ