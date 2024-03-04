المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة: مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف

صرح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمد منصور هيبة، أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صدور حكم ابتدائي وليس نهائيا بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.

مجر د نزاع قضائي

وتعلن جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وانه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف. وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الادارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.

وتوكّد الجامعة انها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وانها نفذت الحكم الذي قيل انها امتنعت عن تنفيذه. وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.

وتهيب جامعة القاهرة بكافة المواقع الاخبارية، تجنب المبالغة او وضع الامر في غير سياقه.