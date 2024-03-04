قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إن روسيا مستعدة للتفاعل البناء مع الاتحاد الأوروبي، لكن أوروبا اختارت التصرف بناء على طلب الولايات المتحدة.

وأوضح ميدفيديف وفقا لوكالة تاس الروسية: "حتى وقت معين كنا على استعداد لمواصلة السياسة البناءة مع الاتحاد الأوروبي". لافتا إلى أن التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في أفضل سنواتها بلغت إلى ما يصل إلى 500 مليار يورو.

وأضاف: "لقد اختارت دول الاتحاد الأوروبي طريق مختلف لأنفسهم ليصبحوا بالنسبة للولايات المتحدة "الحيوانات الغبية".

ووفقا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فإن دول أوروبا "هي في الواقع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار ميدفيديف إلى أنه "بناء على طلب الولايات المتحدة، فإنهم يراهنون على المواجهة وتدمير كل ما تم إنشاؤه بصعوبة بالغة".