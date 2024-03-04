عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي: مستعدون للحوار البناء مع أوروبا رغم اتباعهم لأوامر واشنطن

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إن روسيا مستعدة للتفاعل البناء مع الاتحاد الأوروبي، لكن أوروبا اختارت التصرف بناء على طلب الولايات المتحدة.

وأوضح ميدفيديف وفقا لوكالة تاس الروسية: "حتى وقت معين كنا على استعداد لمواصلة السياسة البناءة مع الاتحاد الأوروبي". لافتا إلى أن التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في أفضل سنواتها بلغت إلى ما يصل إلى 500 مليار يورو.

وأضاف: "لقد اختارت دول الاتحاد الأوروبي طريق مختلف لأنفسهم ليصبحوا بالنسبة للولايات المتحدة "الحيوانات الغبية".

ووفقا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فإن دول أوروبا "هي في الواقع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية". 

وأشار ميدفيديف إلى أنه "بناء على طلب الولايات المتحدة، فإنهم يراهنون على المواجهة وتدمير كل ما تم إنشاؤه بصعوبة بالغة".

بسبب محادثات الضباط.. ألمانيا تكذب روسيا بشأن استدعاء سفيرها في موسكو

بسبب محادثة الضباط.. روسيا تستدعي السفير الألماني

مجلس الأمن الروسي نائب رئيس مجلس الأمن الروسي روسيا دميتري ميدفيديف الاتحاد الأوروبي اوروبا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

ضحية سائق أوبر .. مصدر يكشف تطورات حالة حبيبة الشماع الصحية

موضوعات متعلقة

بسبب محادثات الضباط.. ألمانيا تكذب روسيا بشأن استدعاء سفيرها في موسكو

بشار الأسد: شئنا أم أبينا مصير العالم يعتمد على روسيا

بعد رفض برلين تصديره لكييف خوفا من روسيا.. ما هو صاروخ توروس الألماني؟

بعد أزمة التسريب الصوتي لضباطها.. ميدفيديف: ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا

صادرات تركيا إلى روسيا تتراجع 34% .. اعرف السبب

لم يحالفها الحظ..لماذا تراجعت صادرات تركيا إلى روسيا في فبراير؟

روسيا تسقط 38 مسيرة أوكرانية فوق القرم

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن زيادة الإنتاج الدفاعي إلى 80% من احتياجات تركيا

الهيدروجين الأخضر.. وزيرة خارجية هولندا: نرغب في تعميق وتعزيز العلاقات مع مصر

صفقات من العيار الثقيل.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة مدوية بعد رأس الحكمة

الإصابة تحرم إيطاليا من نجمها في يورو 2024

بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن والبيض في شهر رمضان

إيسترن كومباني: زيادة رأس المال إلى 770 مليون جنيه.. وتسهيلات لاستيراد المواد الخام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من بعض.. أصالة وأحلام تخطفان الأنظار بإطلالات لافتة

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أناقتها بإطلالة شتوية

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ