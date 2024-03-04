رأس جميلة.. متحدث الوزراء يكشف عن مشاورات لجذب مشروعات استثمارية كبرى

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف طرح أرض منطقة رأس جميلة بمحافظة جنوب سيناء للاستثمار.

وأضاف محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الكبرى تحتاج دراسات متأنية لاختيار أفضل العروض، وكل ما يتم نشره حتى الآن بشأن طرح بعض المشروعات الكبرى كمشروع رأس جميلة هو محل الدراسة ولا يوجد اتفاقات حقيقة.



وأشار إلى أن هناك مشاورات قادمة لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، مثل ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم مناقشة مشروعات كبرى مع مستثمرين محليين وخارجيين في الفترة المقبلة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن هناك لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والاتفاق على بعضها.