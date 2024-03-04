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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة مارقة.. وزير التجارة الأيرلندي: ندرس فرض عقوبات أحادية على المستوطنين الإسرائيليين

وزير التجارة والعمل
وزير التجارة والعمل الأيرلندي سيمون كوفيني

قال وزير التجارة والعمل الأيرلندي، سيمون كوفيني، إن أيرلندا تدرس فرض عقوبات أحادية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ موقف جماعي بشأنهم.

وأضاف كوفيني في تصريحات إعلامية له، أن إيرلندا تفضل التحرك بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أحادية على غرار إسبانيا، حال لم يتم التوافق على اتخاذ موقف جماعي بشأن المستوطنين الإسرائيليين.

وتابع: "سنسعى للقيام بذلك، لكننا نفضل أن تفرض هذه العقوبات بشكل جماعي من قبل الاتحاد الأوروبي، وهناك 26 من أصل 27 دولة متفقة على القيام بذلك".

وأضاف وزير التجارة الأيرلندي: "يجب ألا ننسى أيضاً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المستوطنين المتطرفيين في الضفة الغربية، لإرسال رسالة قوية مفاداها أن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة، غير مقبولة تماماً".

وأشار إلى أن "العنف تصاعد في الضفة الغربية المحتلة منذ هجمات حماس في أكتوبر على الاحتلال الإسرائيلي، حيث استخدم المستوطنون الإسرائيليون الفوضى للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وأوضح كوفيني أن تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها إسرائيل بأنها "دولة مارقة"، كانت انعكاساً لإحباط الكثير من الإيرلنديين، إضافة إلى تضامن الكثير من الشعوب حول العالم مع غزة، ورغبتهم في رؤية تقدُّم ملحوظ نحو إيجاد أساس لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف: "لقد فقدنا أرواح ما يقرب من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.. وبطبيعة الحال، فإن السكان داخل غزة يقتربون الآن من المجاعة.. نحن بحاجة إلى الاستجابة في سياق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والأمم المتحدة".

وأشار إلى أن أيرلندا "تدفع إلى التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم، حتى يتمكن العالم من التركيز على الاستجابة للمعاناة الإنسانية غير العادية التي نراها في جميع أنحاء غزة الآن".

وذكر كوفيني أن "المجتمع الدولي يحتاج إلى أن يبذل جهوداً جبارة لمنع غزة من السقوط في مجاعة كارثية"، مشدداً على أن "الاستجابة لتلك التحديات، ليست سهلة، وغير عادية".

وقال وزير التجارة الأيرلندي إن "اتساع رقعة الصراع إلى جانب الخسائر في الأرواح والإصابات في غزة، غير مبررة"، مؤكداً أن "الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد انتهكت العديد من القوانين الدولية والإنسانية، ولذلك ندافع وننادي بقوة بوقف إطلاق النار".

وعبر كوفيني عن استعداد أيرلندا للمشاركة في جهود إعادة الإعمار عندما تنتهي الحرب في القطاع، مشيرا أن دﺑلن "توفر تمويلاً كبيراً لدعم البرامج المخصصة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة".

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