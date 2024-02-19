جحيم على الأرض.. وزير خارجية أيرلندا: العالم مصدوم من مستوى اللاإنسانية في غزة

أعرب وزير خارجية أيرلندا عن أمله في التوصل لإجماع بشأن عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية؛ مؤكدا أن العالم مصدوم من مستوى اللاإنسانية في غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إنه يأمل في الحصول على إجماع من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، حيث أن العالم "مصدوم" من مستوى "اللاإنسانية" داخل غزة.

وتابع مارتن "أيرلندا تفضل فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، ونأسف لأن الوحدة والإجماع لم يحدثا حتى الآن داخل مجلس الشؤون الخارجية حتى الآن".

وأضاف "الناس العاديين في غزة يعيشون "جحيما على الأرض" في الوقت الحالي.