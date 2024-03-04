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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: انقطاع الكهرباء في شمال إسرائيل

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين بـ"انقطاع الكهرباء على نحو واسع في الجليل الغربي عقب إطلاق رشقة صاروخية كثيفة من جنوب لبنان".

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن صفارات الإنذار دوت في عدد من بلدات الجليل الغربي القريبة من الحدود اللبنانية.

أشارت الصحيفة إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في بلدات شلومي، بيتزيت، ليمان، حانيتا، ماتسوفا، روش هنكرا، أدميت، يعارا، عرب العرامشة، إيفين مناحيم، إيلون، غورين، زرعيت، غورنوت هجليل، شوميرا، وبلدات. أرشيف المنطقة الصناعية ميلوت.

في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن حزب الله عن مقتل ثلاثة عناصره في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

أوضح حزب الله في بيان له أن القتلى الثلاثة هم حسين إبراهيم، وعلي سويدان، وعباس أحمد حجاج، وجميعهم مسعفون في هيئة الصحة الإسلامية التابعة لحزب الله.

ارتفعت حصيلة قتلى حزب الله خلال الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكتوبر الماضي إلى 232 قتيلا.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب عدة غارات قام بها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا على مواقع حزب الله في لبنان، ردًا على الهجمات على شمال إسرائيل.

انقطاع الكهرباء في شمال إسرائيل انقطاع الكهرباء شمال إسرائيل رشقة صاروخية

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