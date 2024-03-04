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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رابط التقديم في مسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف.. الحق سجل

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رابط التقدم إلى وظيفة إمام، ضمن مسابقة الأئمة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، لتعيين 1000 إمام في مساجد الجمهورية.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه يمكن للراغبين في التقدم إلى مسابقة الأئمة، الدخول على بوابة الوظائف الحكومية للتقدم إلى المسابقة.

ويمكن التقديم في مسابقة الأئمة من هنا

وبدأ التسجيل في مسابقة الأئمة من يوم 1 مارس 2024، ويستمر حتى 16 من نفس الشهر عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، عن بشرى سارة للأئمة الراغبين في الالتحاق بالمسابقة التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الماضية،  حيث أكد الوزير عن قبول الأئمة الحاصلين على تقدير مقبول وحتى سن 40 عاما.

ويختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والمشاركة بالقوافل؛ تنفيذا لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

كما يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم .

ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، مع الحصول على مؤهل عال من جامعة الأزهر، ولا يقل التقدير عن مقبول، ويرفق الصورة الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي بالوجهين، وصورة المؤهل الدراسي وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)، والموقف من الخدمة العسكرية، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي.

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع .

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة؛ سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علما بأنه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

ويرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

وزير الاوقاف مسابقة الائمة وظيفة أمام الأوقاف

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رابط التقديم في مسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف.. الحق سجل

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