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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاريدو: رامي ربيعة ومحمد هاني الأفضل في الأهلي مؤخرا.. ومباراة القمة صعبة على الفريقين

صدى البلد

قال خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري والسابق للنادي الأهلي إن محمد هاني ورامي ربيعة الأفضل في القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة، وهما الأقرب لي، وعلى اتصال بهما وأشعر بالسعادة لتحقيق الأهلي البطولات والألقاب .

وأضاف جاريدو في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي على قناة mbc: "مباراة القمة صعبة على الفريقين وديربي كبير، خاصة وأن المباراة ستكون بحضور جماهيري كامل العدد وهذا ما كنت مفتقده أثناء تواجدي مع الأهلي، مشددا على أن الجماهير ستكون دفعة معنوية كبيرة للفريقين في هذه المباراة ".

ونوه بأن "تحديد الفائز في هذه المباراة أمر صعب، خاصة لأنني غير متابع جيدا للفريقين للتركيز مع فريقي، والمنافسة في بطولة الدوري الجزائري وبطولة الكأس ".

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