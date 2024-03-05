699 جنيها فقط.. أرخص smartwatch من شاومي في مصر

تُعدّ الساعات الذكية من الأدوات التكنولوجية التي تكتسب شعبية كبيرة في مصر، ولكن قد يجد البعض صعوبة في إيجاد ساعة ذكية بسعر مناسب.

في هذا التقرير، نقدم لكم أرخص ساعة ذكية متوفرة في مصر:

1. Xiaomi Mi Band 6:

السعر: 699 جنيه مصري

699 جنيه مصري مميزات: شاشة AMOLED بحجم 1.56 بوصة مقاومة للماء حتى 50 متر 30 وضعًا رياضيًا بطارية تدوم حتى 14 يومًا متابعة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم شحن مغناطيسي إمكانية التحكم في الموسيقى والكاميرا إشعارات المكالمات والرسائل تنبؤات الطقس



لماذا تعتبر Xiaomi Mi Band 6 أرخص ساعة ذكية في مصر؟

السعر: 699 جنيه مصري هو سعر تنافسي للغاية مقارنةً بباقي الساعات الذكية في السوق.

699 جنيه مصري هو سعر تنافسي للغاية مقارنةً بباقي الساعات الذكية في السوق. الميزات: توفر الساعة مجموعة واسعة من الميزات مثل شاشة AMOLED كبيرة، ومقاومة للماء، ومتابعة اللياقة البدنية، ومراقبة الصحة، وإشعارات الهاتف.

توفر الساعة مجموعة واسعة من الميزات مثل شاشة AMOLED كبيرة، ومقاومة للماء، ومتابعة اللياقة البدنية، ومراقبة الصحة، وإشعارات الهاتف. البطارية: تدوم بطارية الساعة حتى 14 يومًا، مما يجعلها من أطول الساعات الذكية عمرًا في السوق.

تدوم بطارية الساعة حتى 14 يومًا، مما يجعلها من أطول الساعات الذكية عمرًا في السوق. التصميم: تتميز الساعة بتصميم أنيق وعصري يناسب جميع الأذواق.

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بسعر مناسب دون التضحية بالميزات، فإن Xiaomi Mi Band 6 هي الخيار الأمثل لك.

ملاحظة: قد تختلف الأسعار حسب المتجر والبائع.