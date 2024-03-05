مديريات الزراعة والطب البيطري تتابع صلاحيات اللحوم بمعارض أهلا رمضان

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٤ مارس الجاري.



وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين مجانيتين، بمركزي البدرشين والصف بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والهيئة القبطية الانجيلية، لخدمة أهالي المنطقتين بالمجان، وتم عقد ندوة ارشادية حول الأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما تم تشكيل لجنة من إدارة التفتيش علي اللحوم بالمديرية للمرور على معرض أهلا رمضان، لمتابعة صلاحيات اللحوم وسلامة المعروضات من المنتجات ذات الأصل الحيواني وتناسب اسعار السلع والجودة، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، قافله ارشاديه في مجال الانتاج الداجني واهم التوصيات اللازمة، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بمركز طوخ بقرية ميت كنانة، حول أهم العمليات الزراعية التي تجرى على محصول المانجو في هذه الفترة وأهمية الري الحديث في تقليل الإصابة الفطريات والحشرات والتوعية بعمليات خدمة الأشجار حتى عمليات حصاد المحصول.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنوفية قافلة زراعية بالإدارة الزراعية ببركة السبع، حول تدوير المخلفات الزراعية، والأسمدة الحيوية، والأسمدة العضوية وصناعة الكمبوست، كما تم ازالة (30) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً مع مديري الادارات الزراعية بالمراكز ورؤساء الاقسام، لمتابعة المحاصيل ومكافحة الآفات، كما تم عقد ندوة مكبرة حول الإرشاد الرقمي، كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بقرية ابو حجازي التابعة لإدارة بلقاس، حيث تم علاج 1915 رأس من الحيوانات والطيور.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلتين بيطريتين مجانيتين، بمركزي مشتول السوق، وبلبيس، حيث تم تقديم كافة الخدمات البيطرية لماشية صغار المربين، كما شنت المديرية 26 حملة تم المرور فيها على 55 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالى 8 أطنان و 985 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك في حالة مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 230 الف و 691 جرعة تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام وترقيم 8790 حيوانا، كذلك شاركت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، في معرض " اهلا رمضان " ببرج العرب لتوفير السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة، كما تم تنفيذ يوم حقل لمحصول القمح بإدارة العامرية، بحضور مزارعي المنطقة، و قد تم إعطاء المزارعين اهم التوصيات الفنية للمحصول، كما تم المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق المنتزه وتم رش ( ٣٥ ) نخله ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء .

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، قافلة زراعية للمرور على المزارعين والعمل على توعيتهم وإرشادهم في كيفية التعامل في مكافحه الآفات الحشرية التي تصيب محصول الزيتون والتين، كما عقدت مديرية بمحافظة بورسعيد، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية وممثلي الطب البيطري والمراقبات الزراعية، لمتابعة أعمال حصر الثروة الحيوانية، كما تم متابعة حصاد محصول بنجر السكر، ومتابعة الزراعات الشتوية، كذلك مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال خطة المكافحة الحقلية، كما تم تكريم مدير المديرية في المؤتمر الختامي لمبادرة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" وذلك تقديراً للمشاركة المتميزة للمديرية في المبادرة.

وواصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعتها لأعمال زراعة الصوب داخل ديوان المديرية، كذلك تم المرور على الزراعات الشتوية ومتابعة مدى تقدمها وتأثرها بالظروف المناخية الحالية، فضلاً عن المرور لمتابعة اعمال ومشروعات المجالس الزراعية، ومن بينها: منحل انتاج العسل ووحدة تصنيع الالبان والمنتجات الغذائية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث خطة العمل الاسبوعية وعرض ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي، كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة لمحصول القمح، كما تم عقد ندوة حول التسميد والري في الأراضي الجديدة، ومتابعة الزراعات، فضلا عن استمرار المدارس الحقلية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو "، كما تم عقد لقاء مع الميسرين من المهندسين الزراعيين لمناقشة التجهيز لمرحلة مدارس الإنتاج الحيواني، ومتابعة المدارس الحقلية الخاصة بالإنتاج النباتي والاستعداد لموسم حصاد الفول ومتابعة مزارع القمح والشعير.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، موسعة لمناقشة خطة المكافحة لمكافحة الآفات استعدادا للموسم الجديد والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القطن، كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بمركز طامية،كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، متابعتها لزراعات البنجر بقريه بني عدي مركز منفلوط، كما تم عقد الاجتماع الشهري لمناقشة اهم المستجدات من اعمال، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، اجتماع مع مديري الإدارات، لمناقشة أعمال حصر الثروة الحيوانية، كما اعلنت مديرية الطب البيطري، عن انه تم شن ٢٣ حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة خلال شهر فبراير، وضبط طن و١٢٨ كجم ما بين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.