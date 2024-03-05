رعب كبير من زلزال مدمر.. تصدعات أرضية غامضة في ليبيا تثير القلق

اكتشف الليبيون، يوم الثلاثاء، عدد من التصدعات والتشققات العميقة والطويلة، والتي ظهرت بشكل مفاجئ بمنطقة السبيعة، وذلك مما أثار حالة من الرعب والارتباك، ومخاوف من حدوث زلزال محتمل أسوة بما حدث في المغرب العام الماضي.

وفتحت حكومة الوحدة الوطنية، على الفور تحقيقاً، بعد ظهور التشقّقات في جنوب العاصمة طرابلس، بعد أن أبلغ عنها مواطنون وطالبوا بمعرفة أسبابها، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة المرصد الليبية.

وكذلك، أفادت وزارة الحكم المحلي أنها أرسلت فريقاً رسمياً إلى منطقة التشققات لدراسة واستكشاف الظاهرة النادرة، والتعرف على جميع المواقع التي تعرضت للتشقق أو الانهيار، وجمع المعلومات الضرورية لفهم الخصائص الجيولوجية للمنطقة، والاستماع إلى شهادات الأهالي عن تاريخ الظاهرة، إعداد تقرير يوضح الأسباب الكامنة.