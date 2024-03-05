عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب كبير من زلزال مدمر.. تصدعات أرضية غامضة في ليبيا تثير القلق

صدى البلد

اكتشف الليبيون، يوم الثلاثاء، عدد من  التصدعات والتشققات العميقة والطويلة، والتي ظهرت بشكل مفاجئ بمنطقة السبيعة، وذلك مما أثار حالة من الرعب والارتباك، ومخاوف من حدوث زلزال محتمل أسوة بما حدث في المغرب العام الماضي.

وفتحت حكومة الوحدة الوطنية، على الفور تحقيقاً، بعد ظهور التشقّقات في جنوب العاصمة طرابلس، بعد أن أبلغ عنها مواطنون وطالبوا بمعرفة أسبابها، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة المرصد الليبية.

وكذلك، أفادت وزارة الحكم المحلي أنها أرسلت فريقاً رسمياً إلى منطقة التشققات لدراسة واستكشاف الظاهرة النادرة، والتعرف على جميع المواقع التي تعرضت للتشقق أو الانهيار، وجمع المعلومات الضرورية لفهم الخصائص الجيولوجية للمنطقة، والاستماع إلى شهادات الأهالي عن تاريخ الظاهرة، إعداد تقرير يوضح الأسباب الكامنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

موضوعات متعلقة

بحضور أسر فلسطينية.. اجتماع داخل الأمم المتحدة مع ممثلي الدول الدائمة الأربعاء

بعد المشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز.. أمير قطر يشكر الرئيس الجزائري

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق حول قصة عائلة ربى أبو جبة

الوضع على صفيح ساخن|رئيس تشاد يأمر بضبط المتورطين في الهجوم على جهاز الأمن

فرنسا تكشف تفاصيل إرسال قوات من جيشها إلى أوكرانيا

خطاب شديد اللهجة.. موسكو تحذر أثينا من نقل الأسلحة الروسية لدول ثالثة

مجلس الحرب الإسرائيلي يسحب صلاحيات وزير الأمن القومي الخاصة بالمسجد الأقصى

مقـ.تل 3 عناصر من الشرطة السريانية بشمال شرق سوريا عبر مسيرة تركية

ترشيحاتنا

خبير تربوي يكشف 5 مزايا في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من القادة السابقين وأسرهم لقوات المظلات والصاعقة

اشترى شققا وسيارات.. صاحب شركة يغسل 8.5 مليون جنيه

سرق خطيبتي وراح اتقدملها.. عامل مغسلة ينتقم من صديقه في أوسيم| صور

شاهد.. السيسي ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

4 مصادر تكشف عن نصيحة هاريس للرئيس بايدن حول غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزمن وليس له علاج.. مرض داليا مصطفى وأسباب إصابتها| تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد منظومة التدريب القتالى داخل أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قبل الجواز.. صور جمعت جورجينا بـ رونالدو أثارت الجدل على السوشيال ميديا

طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ