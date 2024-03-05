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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بعمل عسكري ضد لبنان

صدى البلد

هدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت اليوم الثلاثاء بشن عمل عسكري ضد لبنان، بسبب الهجمات المستمرة من حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة عاموس هوشستاين، إن هجمات حزب الله المستمرة على إسرائيل تقرب البلاد من اتخاذ قرار بشأن العمل العسكري في لبنان، في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله صواريخ وقذائف جديدة على إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف جالانت خلال اجتماع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية ومع ذلك، فإن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حاسمة في صنع القرار فيما يتعلق بأنشطتنا العسكرية في لبنان".

ونوه جالانت إلى أن حزب الله "يجر الأطراف إلى تصعيد خطير"، بحسب البيان الصارد من مكتبه، وتحدث خلال لقائه بهوشستاين عن هجمات حزب الله اليومية بالصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يشهد انسحاب حزب الله من الحدود وإنهاء الأعمال العدائية، لتمكين حوالي 80 ألف شخص عودة السكان النازحين من شمال إسرائيل إلى منازلهم.

وخلال اجتماع في بيروت يوم الاثنين، قال هوشستاين إن الحرب بين إسرائيل وحزب الله لا يمكن احتواؤها، وأضاف أن الولايات المتحدة متفائلة بشأن استعادة الاستقرار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

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